Информация о взрыве у здания СБУ на улице Шевченко в Черновцах не соответствует действительности, заявили в облуправлении ведомства.

«Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла», - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионных операции в Черновцах)

Ранее сайт города 0372.ua сообщил, что у здания СБУ прогремел взрыв.

Улица Шевченко была перекрыта.