Верховная Рада Украины назначила Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ по парламентской квоте. «За» проголосовали 289 народных депутатов, передает 112 Украина.

«Владимир Василенко, украинский правовед-международник, заслуженный юрист Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины, доктор юридических наук, профессор. Получил 13 голосов на рейтинговом голосовании комитета», - сказал первый замглавы антикоррупционного комитета ВР, нардеп от НФ Юрий Савчук.

Напомним, 6 июня парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту назначить на должность аудитора НАБУ от Верховной Рады одного из двух кандидатов: правозащитника, партнера компании Baker & McKenzie Томаса Файерстоуна или украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

Как известно, в течение 2017 года в Верховной Раде не единожды пытались назначить аудитора НАБУ, каждый раз со скандалом и безуспешно.