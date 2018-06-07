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Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне.

Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, сообщает «Европейская правда».

По его словам, правительство Швеции не смогло сказать «нет» менеджменту «Северного потока-2».

Как ранее сообщал ForUm, Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
ForUm

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