Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне.
Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, сообщает «Европейская правда».
По его словам, правительство Швеции не смогло сказать «нет» менеджменту «Северного потока-2».
Как ранее сообщал ForUm, Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.
Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время