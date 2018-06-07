Россия оказывает и продолжит оказывать помощь «ЛНР» и «ДНР», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше», — заявил Путин, передает РИА Новости.



Российский писатель Захар Прилепин обратился к Путину в ходе прямой линии в качестве «советника главы ДНР» и поделился своими опасениями о ситуации в Украине.

«Я советник главы «ДНР» и офицер армии «ДНР». У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?» — спросил Прилепин.

Президент РФ ответил, что в случае нападения «последствия для украинской государственности будут серьезными», однако выразил надежду, что подобных провокаций все же не будет.

Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать самопровозглашенные «республики», а единственным путем урегулирования конфликта остаются минские соглашения.