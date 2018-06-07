Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов, передает Украинская правда.
Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок к закону. На голосовании присутствовал инициатор законопроекта Президент Петр Порошенко.
Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.
МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.
25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.
1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время