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Служба безопасности Украины допускает инсценировку Россией терактов во время Чемпионата мира по футболу в текущем году и обвинение в них Украины. Об этом сказал глава СБУ Василий Грицак в интервью немецкому изданию Bild, передают Українські Новини.

Перевод интервью разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в микроблоге Twitter.

«Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве, а потом переложит вину на Украину. Они способны на все, даже на инсценировку нападений в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас», - сказал Грицак в интервью.

Он отметил, что цель российских спецслужб – максимально дестабилизировать ситуацию в Украине.

Именно с этой целью, по словам главы СБУ, Россия планировала убить российского журналиста Аркадия Бабченко, проживающего в Киеве.

Грицак отметил, что благодаря инсценировке убийства журналиста украинским правоохранителям удалось получить электронный носитель со списком 47 вероятных жертв террористов.
ForUm

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