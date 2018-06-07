Суд признал мужа бывшего первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин Сергея виновным в подделке документов и контрабанде сигарет под видом дипломатического груза и амнистировал его. Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 21 мая 2016 года в пункт пропуска «Лужанка» Закарпатской таможни в направлении «выезд из Украины» заехало транспортное средство Volkswagen Transporter c регистрационным дипломатическим номером Словацкой Республики под управлением гражданина Украины Сергея Лищишина.

Для проведения таможенного оформления он предоставил дипломатический паспорт.

Чтобы предотвратить осмотр автомобиля муж первого секретаря посольства заявил таможенникам, что перевозит дипломатический груз и предъявил фальшивый документ – письмо посольства Украины в Словакии с подписью Оксаны Лищишин.

Тем не менее таможенники заподозрили подделку письма и стали настаивать на обыске автомобиля.

Обвиняемый отказался, забрал письмо и попытался уехать с таможенного поста, но был задержан пограничниками.

При досмотре в машине были обнаружены 56,9 тыс. пачек сигарет на сумму около 621 тыс. гривен.

Решением суда Апелляционного суда Закарпатской области от 8 ноября 2017 года Лищишин был оштрафован на 1,7 тыс. гривен, контрабандные сигареты конфискованы.

По уголовному делу, открытому за подделку дипломатического письма, приговор был вынесен в конце мая текущего года.

По мнению суда, обвиняемый является виновным в уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) Уголовного кодекса.

Лищишин свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал и заявил, что вообще не показывал таможенникам никакого письма.

«Обвиняемый признал, что перевозил большое количество сигарет, но отметил, что он перевозил их для собственного потребления и не знал о запрете перевозки сигарет в таком количестве, штраф за это уже заплатил по решению Апелляционного суда Закарпатской области. Кроме того, Лищишин заявил, что работникам таможни дипломатом или дипломатическим курьером, перевозящим дипломатический груз, он не представлялся, поскольку в то время в его паспорте четко было указано, что он является мужем первого секретаря посольства Украины в Словацкой Республике», - сказано в приговоре.

Однако допрошенные в суде свидетели полностью опровергли показания подсудимого.

Единственный свидетель, который отрицал факт преступления, был брат подсудимого, также находившийся в дипломатической машине при задержании.

Суд признал, что в материалах дела письмо посольства Украины в Словакии отсутствует и его экспертиза не проводилась, но отметил, что существование такого документа полностью подтверждается показаниями свидетелей.

Таким образом, суд решил признать Лищишина виновным в подделке документов и приговорил к штрафу 1,7 тыс. гривен, но на основании закона «Об амнистии» освободил от наказания и снял арест с изъятого автомобиля.

Амнистия к Лищишину применена в связи с наличием у него несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, 23 мая муж Оксаны Лищишин в автомобиле с дипломатическими номерами пытался вывезти из страны почти 60 тыс. пачек сигарет под видом дипломатического груза.

Позже стало известно, что Сергей Лищишин совершил через границу десятки рейсов, вероятно, с контрабандой.

Сразу после инцидента Лищишин была отозвана в Киев, и МИД начало служебное расследование.

В сентябре 2016 года Лищишин уволили с дипломатической службы.