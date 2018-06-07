Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым обнаружили в банковской ячейке задержанного руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ, пистолет и более 200 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СБУ.

«В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого РИА Новости Украина во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства.