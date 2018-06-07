Осужденный в России Александр Кольченко прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Об этом сообщает адвокат Андрей Лепехин в Facebook, опубликовав письмо Кольченко.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», - сообщил адвокат.

Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу.

По словам адвоката, в ходе голодовки Кольченко несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области.

«Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки. Представители уполномоченной, со слов Александра, пытались еще и опорочить адвоката в глазах Александра. Но те, кто знает Александра, понимают, что принудить его к чему-либо нельзя. Решение о голодовке Александр принимал самостоятельно», - отметил Лепехин.

Кольченко с момента подготовки к голодовке перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только «подготовился» таким образом, так объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) он потерял 10 кг веса.

«Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции», - написал адвокат.

Напомним, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.