Правоохранители задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

Полиция зафиксировала 50 случаев договорных футбольных матчей.

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