За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое, на донецком – активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Пивденное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

«Подразделения ООС давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций», - говорится в сводке.

У Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.

В течение вчерашнего дня противник активными наступательными действиями пытался вытеснить военных из освобожденного Пивденного, которое атаковал по трем направлениям, при этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку.

Во время боевых действий 2 военнослужащих погибли и 9 были ранены.

По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков.

За текущие сутки, 22 мая, потерь нет.

По данным Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по Зайцево.