также в разделеПроисшествия
ЧП в Николаеве: в больнице остаются 29 детей 7
Боевики обстреляли Зайцево: ранена 60-летняя женщина 11
В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП: погибли женщина и ребенок 12
Полиция уточнила: гражданского в Марьинке убил снайпер 22
В Борисполе 6 человек погибли от отравления алкоголем 32
Отравление учеников в школе Николаева расследуют как хулиганство 38
Боевики обстреляли Марьинку: погиб местный житель 54
В Тернополе призывник выбросился из 5-го этажа военкомата 68
В БПП прокомментировали взрыв гранаты во дворе депутата в Измаиле 41
Боевики пытались отбыть поселок на Донбассе: 2 военных погибли, 4 – ранены 115
Двое отравившихся николаевских школьников находятся в реанимации 52
Полиция допускает, что николаевские школьники отравились газом 84
Массовое отравление в николаевской школе: госпитализированы 37 детей 75
Бросивший в людей гранату военный серьезно ранил и свою жену 60
В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника 61
Боевики обстреляли Торецк, проводится эвакуация детей 84
На Луганщине взорвали мост 466
На Луганщине возле патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв 48

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое, на донецком – активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Пивденное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

«Подразделения ООС давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций», - говорится в сводке.

У Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.

В течение вчерашнего дня противник активными наступательными действиями пытался вытеснить военных из освобожденного Пивденного, которое атаковал по трем направлениям, при этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку.

Во время боевых действий 2 военнослужащих погибли и 9 были ранены.  

По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков.

За текущие сутки, 22 мая, потерь нет.

По данным Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по Зайцево.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги