В Министерстве образования и науки разработали новую модель оценивания в первых классах и отправили его в школы, которые пилотируют новый Стандарт начального образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

«Эта модель основывается на формовочной оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика. В частности, по предложенному образцу Свидетельства достижений учителя будут оценивать, как активно ребенок работал на уроке, был ли любознательным, хорошо ли сотрудничал с другими и тому подобное», - отмечается в сообщении.

Документ уже прислали для апробирования в школы, которые пилотируют новый Стандарт начального образования. По результатам оценки в этих классах и обратной связи от учителей, Министерство внесет коррективы и предоставит новую форму оценки всем первым классам для 2018/2019 учебного года.

«Этим мы приближаемся к тому, как должен выглядеть оценивания в начальной школе. Задача такой оценки – раскрыть потенциал каждого ребенка, поддержать его и вдохновить учиться дальше. Мы также выставили образец свидетельства на сайте МОН, чтобы получить обратную связь, доработать документ, расширить методические рекомендации и дать всем украинским школам до 1 сентября, чтобы оценивание в Новой украинской школе действительно происходило по-новому. Если же какая-то школа хочет воспользоваться такой формой обратной связи уже сейчас – они могут это сделать, взяв образец свидетельства и методические рекомендации на сайте МОН», - отметила министр Лилия Гриневич.

Она добавила, что в Новой украинской школе хотят отказаться от слова «табель».

«Ибо значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как показано в образце свидетельства для 1-го класса», - сказала Гриневич.

Процесс обучения ученика будет определяться с помощью четырех уровней: «имеет значительные успехи», «демонстрирует заметный прогресс», «достигает результатов с помощью учителя», «требует внимания и помощи».

Подробнее о новой модели оценивания в разъяснении.