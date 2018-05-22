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В КГГА согласовали с УЕФА удаление логотипов российской компании «Газпром» с баннеров в фан-зоне Лиги Чемпионов на Крещатике. Об этом сообщил представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.

«Массовые акции сопротивления, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже в качестве информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание», - написал он в Facebook.

Напомним, накануне, 21 мая, в фан-зоне Лиги чемпионов УЕФА на Крещатике в Киеве, несмотря на предыдущие заявления УЕФА, появились баннеры с логотипом «Газпрома».
ForUm

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