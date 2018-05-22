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Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко в завладении средствами ГП «ВостокГОК» и НАЭК «Энергоатом», сообщает пресс-служба САП.

«Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко М.В., Переломы С.В., Журилу Р.М., Сорокина Е.Г., Богданца В.И., Василькова В. А», – говорится в сообщении.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).

Мартыненко и и руководителя дочернего предприятия «Атомкомплект» в составе «Энергоатома» Валерия Василькову инкриминируется завладение средствами «Энергоатома» при заключении и исполнении контрактов на поставку оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA, на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777 евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. США, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» №70/13 через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

В САП подчеркнули, что вместе с тем досудебное расследование в отношении других подозреваемых в совершении указанных преступлений пока продолжается, в частности объявлены розыск еще 4 фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще один из подозреваемый, который скрывался, был задержан и ему избрана мера пресечения. Досудебное расследование продолжается.

21 мая Мартыненко был вручен обвинительный акт.

Напомним, расследование по факту завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро детективы НАБУ зарегистрировали в декабре 2015 года. 25 октября экс-народному депутату сообщено о подозрении рамках этого производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. 20 апреля Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В ноябре 2017 процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.

Мартыненко был народным депутатом с 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.
ForUm

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