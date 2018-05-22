Полиция зафиксировала 50 случаев договорных футбольных матчей. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергея Князева, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, в результате спецоперации по разоблачению фактов футбольной коррупции правоохранители собрали доказательную базу в отношении участников и организаторов пяти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участия в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

«В ходе расследования были установлены лица, причастные к коррупционным схемам заказных футбольных матчей, начиная с высшего дивизиона Премьер-лиги до юниорских команд. Это - первый случай в Украине, когда к ответственности будут привлечены не только игроки футбольных клубов, но и организаторы», - отметил глава Нацполиции.

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук рассказал, что расследование этого типа дел осуществляется в Украине впервые. Поэтому сбор доказательств и документирование этих фактов вызвали определенные сложности и продолжались больше года.

«Эта работа будет продолжаться, и мы даем достаточно четкий сигнал, как футбольным коррупционерам в нашей стране, так и сигнал нашим европейским друзьям и партнерам, о том, что в Украине не будет такого явления, как договорные матчи», - отметил Сторожук.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поблагодарил правоохранительные органы за плодотворное взаимодействие в борьбе с коррупцией внутри украинского футбола. Он отметил, что очищение футбола от этого явления - только начало.

«Я уверен, это хороший сигнал для всех молодых футболистов, которые находятся на пороге перед преступными действиями - задуматься о своем будущем», - отметил Павелко.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента защиты экономики Игоря Купранца, в состав преступных групп входили президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины.

«Мы установили более 300 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений больше чем в 50 эпизодах», - сообщил Купранец.

Также отмечае6тся, что 22 мая оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Нацполиции, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели 40 санкционированных обысков в Киеве и еще 9 регионах: Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской , Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

По данным источника в ФФУ, правоохранители задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.