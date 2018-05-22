Полиция начала уголовное производство по факту отравления детей в харьковской школе №3 в результате распыления неизвестного газа, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о распылении в одной из школ Московского района неизвестного вещества поступила в районную полицию сегодня около 12:09. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.

На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей. В результате происшествия 26 учеников с диагнозом «отравление» были доставлены в больницу.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Госпитализированы 26 учеников.