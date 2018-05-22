В Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к медикам, 15 из них направлены в больницу.

Об этом сообщает Объектив.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных – средней тяжести. Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всем необходимым», – сообщила начальник управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

В школе дежурят 4 машины экстренной помощи, на место прибыли медработники, которые проводят профилактический осмотр учеников.