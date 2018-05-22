Сегодня, 22 мая, впервые в Украине состоялось испытание американского противотанкового комплекса третьего поколения Javelin, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент Петр Порошенко осуществил рабочую поездку на один из военных полигонов и проверил готовность ВСУ к боевому использованию Javelin.

«Наконец этот день настал. И сегодня, 22 мая, впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения Javelin. Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли», - сказал Президент.

«Конечно, это оборонительное оружие и будет применена только тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск», - отметил он.

Порошенко отметил, что подразделения украинских Вооруженных сил прошли соответствующие тренинги для использования этого вооружения.

Глава государства отметил, что американские противотанковые комплексы показали очень высокую эффективность. «Вы видели счастливые лица солдат. Сегодня осуществилась их мечта. Это имеет очень символическое значение, потому что это является символом сотрудничества с нашими американскими партнерами», - добавил он.

Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампу, вице-президента Майку Пенса, министра обороны США, государственного секретаря США, Сенат и Конгресс, всех американских партнеров за поддержку Украины и принятие соответствующего решения о предоставлении противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Главе государства были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые исполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены. Также состоялись учебные запуски ракет украинских ПТРК, в частности «Стугна», которые также показали высокие результаты.

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся.