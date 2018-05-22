Во вторник, 22 мая, тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО не допустят.

Рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Во исполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте – 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.