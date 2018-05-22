Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, передают Українські Новини.

«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон», - сказано в нем.

Отмечается, что 22 мая ЕСПЧ вынес постановление по делу «Зеленчук и Цыцюра против Украины».

Это дело касалось жалобы двух человек (жителей Тернополя и Ивано-Франковска) на мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, что, по их словам, нарушило их имущественные права в качестве владельцев таких участков.

ЕСПЧ отметил, что после распада СССР Украина в основном распределяла сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но при этом власти ввели, предположительно на временной основе, запрет на продажу таких земель, известный как «мораторий на землю».

Правительство утверждало, что эта мера помешала концентрации земли в одних руках.

«Вместе с тем суд установил, что государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей», - сказано в пресс-релизе.

Суд постановил, что правительство должно принять законодательные меры для обеспечения надлежащего справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.

При этом ЕСПЧ подчеркивает, что это решение суда не означает требования к Украине немедленно ввести неограниченный рынок продажи сельскохозяйственных угодий.

Суд не присудил заявителям денежную компенсацию.