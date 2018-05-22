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Правоохранители задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины.

«Задержаны около 50 человек по подозрению в причастности к организации договорных матчей», - сказал он.

По его словам, речь идет о тренерах футбольных клубов, игроках, в том числе Украинской премьер-лиги по футболу, президентах футбольных клубов и арбитрах.

Подробной информации собеседник не сообщил, поскольку оперативные мероприятия еще проводятся.

В 15:00 в Министерстве внутренних дел состоится брифинг руководства Национальной полиции и ФФУ по этой теме.

Вопросы борьбы с договорными матчами в ФФУ курирует специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

 
ForUm

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