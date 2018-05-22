ПАО «Укрзализныця» намерена ввести новые технологии бесконтактной системы оплаты проезда и обработать их на поездах, которые будут курсировать по маршруту станция Киев-Пассажирский - Международный аэропорт «Борисполь». Об этом рассказал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Предварительно предусмотрено применение двух новых для «Укрзализныци» технологий оплаты проезда в поездах. Первая - установим на центральном вокзале в Киеве и в Международном аэропорту «Борисполь» специальные терминалы для продажи билетов за наличные и безналичные средства. Вторая - предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, которая уже удачно разработана в Киевском метрополитене совместно с «Ощадбанком» Украины», - сообщил Кравцов.

Напомним, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планируют завершить в декабре этого года.

Стоимость проезда составит 80 гривен.