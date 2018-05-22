также в разделеСтолица
Админздания и бюветы «Киевводоканала» отключат от электроснабжения 14
В полиции назвали основные угрозы во время проведения финала ЛЧ 31
Проезд на скоростной электричке из Киева в «Борисполь» обойдется в 80 гривен 29
В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку 62
Полицейские во время финала ЛЧ не будут разрисовывать лица в цвета команд 30
В Киеве судят банду, члены которой травили и грабили людей 86
На Крещатике убрали баннеры с логотипом «Газпрома» 122
Болельщиков ЛЧ УЕФА будут встречать силовики с разукрашенными лицами 98
В фан-зоне на Крещатике появились баннеры с логотипом «Газпрома» 108
Киевский клуб отменил концерт Козловского 64
В КГГА опровергли информацию о массовой сдаче билетов болельщиками ЛЧ 53
«Воздушный экспресс» в Борисполь обещают запустить до конца года 74
В столичном Гидропарке произошла стрельба, ранены 2 человека 48
В Киеве на выходных могут закрыть вход на ряд станций метро 67
Киев отметит 250-летие Колиивщины 67
В Киеве стартовало общественное обсуждение повышения тарифов на проезд 64
Скульптуру «Дети, пускающие кораблики» восстановят ко Дню Киева 81
Киевским магазинам рекомендуют свести на нет полиэтиленовые пакеты 37

ПАО «Укрзализныця» намерена ввести новые технологии бесконтактной системы оплаты проезда и обработать их на поездах, которые будут курсировать по маршруту станция Киев-Пассажирский - Международный аэропорт «Борисполь». Об этом рассказал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Предварительно предусмотрено применение двух новых для «Укрзализныци» технологий оплаты проезда в поездах. Первая - установим на центральном вокзале в Киеве и в Международном аэропорту «Борисполь» специальные терминалы для продажи билетов за наличные и безналичные средства. Вторая - предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, которая уже удачно разработана в Киевском метрополитене совместно с «Ощадбанком» Украины», - сообщил Кравцов.

Напомним, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планируют завершить в декабре этого года.

Стоимость проезда составит 80 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги