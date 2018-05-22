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Единственный выживший после употребления суррогатного алкоголя в Борисполе утром сбежал из больницы.

Об этом сообщает ТСН.

Уже известно, что погибшие и потерпевший выпивали вместе. В Бориспольскую районную больницу всех доставили уже без сознания. Врачам выживший успел рассказать, что зовут его Юрий, а также то, что он позже присоединился к компании, которая выпивала в одном из частных домов.

Он добавил, что алкоголь принесла в фляжке одна из погибших женщин, которую он не знает. Где она его приобрела, неизвестно.

Врачи предполагают, что мужчина не получил смертельную дозу метила, из-за которого умерли все остальные шесть человек, потому что пришел в компанию уже навеселе и его доза этила в крови смешалась с выпитым метилом и это уменьшило его концентрацию и влияние на его здоровье. 

Как сообщал ForUm, в Борисполе суррогатным алкоголем отравились 7 человек, 6 их них умерли, не приходя в сознание.
ForUm

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