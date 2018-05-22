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Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант обмена Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, Беца ответила, что подобный вариант не исключается, передает Новое время.

«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», - сказала Беца.

Представитель МИД подчеркнула, что «все граждане Российской Федерации, задержанные или осужденные в Украине, являются преступниками, а что касается наших граждан – это политзаключенные, которые незаконно задержаны или незаконно осуждены в РФ».

По ее словам, Россия блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. Только за последний год было более 20 таких обращений.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

 
ForUm

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