Всех учеников харьковской школы №3 выписали из больницы. Об этом заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры», - сообщила руководитель области.

По поручению председателя ХОГА в школе по факту происшествия будет проведена проверка.

«Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра восстанавливаются», - сказала Светличная.

Она также поблагодарила харьковским врачам за профессиональную работу.

Напомним, в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Госпитализированы 26 учеников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.