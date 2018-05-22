также в разделеОбщество
В Украине стартовала основная сессия ВНО 12
Аксенов хочет возродить колхозы в Крыму 75
Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ в Россию 44
Угонщику мотоцикла Найема избрали наказание 62
МИД ведет переговоры об обмене Сенцова на Вышинского 31
21 мая. Картина дня 53
Сумских патрульных, издевавшихся над мужчиной, уволили 79
Порошенко поздравил с днем рождения легендарного «киборга» 57
Боевики хоронят убитых россиян в скотомогильниках на Донбассе 109
Украинский лоукостер совершил первый рейс 107
В Киеве появится «Парк коррупции» 57
Парубий не приедет на допрос по делу Ефремова 57
РФ пожаловалась Европе из-за ареста Вышинского 39
В Меджлисе считают, что Керченский мост себя не оправдает 70
Пограничники задержали троих украинцев с паспортами «ДНР» 131
На Волыни готовившего теракт француза приговорили к 6 годам тюрьмы 52
Избитый в Польше украинец вернулся домой 50
«Фантазии ФСБ»: СБУ ответила на обвинения в создании экстремистской группы в Крыму 35

В понедельник, 21 мая, вечером военнослужащие одной из бригад из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в районе Авдеевской промзоны, обнаружили мужчину 1960 года, который скрытно пытался пересечь линию соприкосновения.

«Военнослужащие вели наблюдение за данным лицом с момента выхода его из района, занятого противником. Каждые 100-200 метров он останавливался и делал звонок с мобильного телефона. Выйдя на наш секрет, пытался избавиться от телефона», - сообщает пресс-центр ООС.

В ходе опроса гражданин Присяжнюк признался, что сотрудничает с так называемой «армией ДНР» с января 2016 и является военнослужащим резерва 11 мотострелкового полка. В его задачи входит собирать сведения о Вооруженных силах Украины. Непосредственно на промзоне ранее был дважды. Во время следования в третий раз был задержан военнослужащими ВСУ.

Завербован был в Горловке во время распития спиртных напитков в 2016 году. Личные поручения получал от «военнослужащего ДНР» с позывным «Беркут».

Сейчас данное лицо передано сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил.

Напомним, украинские военные в ходе рейда в тылу противника захватили в плен трех боевиков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги