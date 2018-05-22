В понедельник, 21 мая, вечером военнослужащие одной из бригад из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в районе Авдеевской промзоны, обнаружили мужчину 1960 года, который скрытно пытался пересечь линию соприкосновения.

«Военнослужащие вели наблюдение за данным лицом с момента выхода его из района, занятого противником. Каждые 100-200 метров он останавливался и делал звонок с мобильного телефона. Выйдя на наш секрет, пытался избавиться от телефона», - сообщает пресс-центр ООС.

В ходе опроса гражданин Присяжнюк признался, что сотрудничает с так называемой «армией ДНР» с января 2016 и является военнослужащим резерва 11 мотострелкового полка. В его задачи входит собирать сведения о Вооруженных силах Украины. Непосредственно на промзоне ранее был дважды. Во время следования в третий раз был задержан военнослужащими ВСУ.

Завербован был в Горловке во время распития спиртных напитков в 2016 году. Личные поручения получал от «военнослужащего ДНР» с позывным «Беркут».

Сейчас данное лицо передано сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил.

Напомним, украинские военные в ходе рейда в тылу противника захватили в плен трех боевиков.