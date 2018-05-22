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В Харькове после массового отравления детей в школе №3  власти города решили взять под охрану все общеобразовательные учреждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«С 1-го сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все», – написал он. 

Кернес также сообщил, что в городе начнется реализация проекта «Безопасная школа», цель которого - установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. «До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой сегодня произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения. В последующие годы - все без исключения СОШы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия», – отметил городской голова.

Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Госпитализированы 26 учеников. 

К концу дня учеников выписали из больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 
ForUm

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