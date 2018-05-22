Во вторник, 22 мая, вступили в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства и медизделия. Соответствующий приказ Минздрава был опубликован в Официальном вестнике Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим медицинскую практику как ФЛП», - говорится в сообщении.

Главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках.

Новое в правилах выписывания рецептов:

Рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче:

1) Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;

2) Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;

3) Код ЕГРПОУ/Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

4) Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

Красный штамп «Стоимость подлежит возмещению» заменен на новое дополнительное поле в рецепте: «Источник финансирования», в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.

В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки будет сочетать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.

Название лекарственного средства отмечается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН – международным непатентованным названием).

Важно:

Новые требования касаются только рецептов формы ф-1.

Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью «стоимость подлежит возмещению» до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.

Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не будут внесены необходимые технические изменения.

Напомним, электронный рецепт – это цифровой аналог рецептов на бумажных бланках. В нем будет указано, кто выписал рецепт и какое активное вещество назначено пациенту. Такой рецепт подписываться электронной подписью. Этот документ сразу будет попадать в систему, где его могут увидеть провизоры. Пациент будет получать СМС-сообщение с номером рецепта, который нужно назвать в аптеке. Доступ к электронной системе рецептов будет ограничен.

По желанию пациента, врач может распечатать электронный рецепт. Важно помнить, что распечатанные данные электронного рецепта не является рецептом. То есть лекарства по следующей форме аптека не будет выдавать.

С развитием системы «Электронное здоровье», е-рецепт будет совершенствоваться. В будущем он будет интегрирован со всеми медицинскими данными о пациенте в электронной системе здравоохранения.

В ближайшее время Минздрав планирует начать пилотный проект электронного рецепта в рамках программы «Доступные лекарства». Избранными регионами для тестирования электронного рецепта является Винница и Винницкая область, Днипро и Днепропетровская область, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Черкассы и Черкасская область и город Бахмут.