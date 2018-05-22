Полицейская спецоперация, направленная на выявление лиц, причастных к организации «заказных» футбольных матчей, длилась более года, сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации МВД Украины.

В настоящее время в украинском футболе существует четыре лиги, в которой принимают участие 52 футбольных клуба. Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий была собрана доказательная база в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов, причастных к организации и участию в футбольных матчах с «фиксированным» результатом.

«В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Так, силовики установили более 320 человек, задействованных в коррупционных «схемах» и причастных к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах», - отметил министр Арсен Аваков.

Счета «договорного» матча заранее были известны их организаторам еще до его начала. На таких матчах участники преступных групп могли быстро заработать большие деньги. Зная будущий результат игры, они, лично или через доверенных лиц, делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии. «Футбольный бизнес» приносил организаторам «заказных» матчей огромные доходы. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.

С целью собственного обогащения организаторы принимали все меры, чтобы матч закончился с необходимым им результатом. От подкупа игроков, арбитров, владельцев клубов до запугивания и угроз. Суммы «вознаграждений» за победу в матче или «ничью» колебались от 30 до 100 тысяч гривен.

«Так, например, представитель ПФК «Сумы» предложил арбитру 30 тысяч гривен за «ничью» и 1000 тыс. гривен за победу клуба в матче ПФК «Сумы» - ФК «Волынь». В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное «вознаграждение». Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды», - сообщил министр.

Также была задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК «Николаев». В этом случае за победу в матче МФК «Николаев» - ФК «Гелиос» арбитру были перечислены на карточный счет 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Лицам организаторов планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Это первый случай в Украине, когда к ответственности будут привлечены не только игроки футбольных клубов, но и организаторы.

По данным источника в ФФУ, правоохранители задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.