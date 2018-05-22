Незаконно осужденный в Российской Федерации гражданин Украины Николай Карпюк призвал украинских болельщиков не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом сообщил адвокат Карпюка Илья Новиков.

«Он просил меня передать его совет украинским футбольным болельщикам – не ездить на чемпионат мира в Россию, чтобы не оказаться в его положении. Совет, по-моему, очень хороший. Большинство, наверное, вернется благополучно, но тот, кому не повезет и кого назначат улучшать статистику раскрываемости терроризма, будет жалеть об этом очень долго», - написал он в Facebook.

Адвокат напомнил, что Карпюк уже пятый день рождения встречает в российской тюрьме.

«Я приезжал поздравить его и передать приветы из дома. Николай держится очень бодро, передает благодарность и поклон всем, кто о нем помнит и персонально тем, кто его поздравлял. И отдельно – привет и поддержка Олегу Сенцову», - отметил Новиков.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорилНиколая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.