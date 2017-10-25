Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

Их ждут в Киеве уже завтра.

Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

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Министерство внутренних дел инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения, в том числе запуск системы видеофиксации.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. НАПК проверит эту информацию.

Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считает помощника президента РФ, «серого кардинала» Кремля Владислава Суркова ответственным за войну на Донбассе.

Оболонский районный суд Киева постановил отстранить от исполнения обязанностей государственного адвоката Виктора Януковича Максима Герасько в деле о госизмене.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов Кабинета Министров либо устранить давление на бизнес в подконтрольных ведомствах, либо «расписаться в своей некомпетентности» и уйти с должностей.

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении с должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.

Российская Федерация инициировала удаление из отчета по расследованию катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, записи резкого роста тепла на борту самолета.

Украина поднялась на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business, заняв 76-е место.

В Государственной пограничной службе не исключают, что россияне готовятся к обмену 2 украинских пограничников, пропавших на границе в Сумской области, на 2 сотрудников ФСБ, задержанных на Херсонщине.

В водах Нигерии пираты похитили с немецкого контейнерного судна шесть членов экипажа, среди них был украинец.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» экс-нардепу Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

Экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

В АПУ заявили, что дали ему ответ еще 29 сентября.