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Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении с должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания правительства.

«Цвяха уволили», - сказал он.

Во время заседания Кабмина Гройсман обратился к членам правительства с требованием провести проверки работы подконтрольных им структур в регионах Украины и принять соответствующие кадровые решения в случае подтверждения фактов злоупотреблений, сообщает 112 Украина.

«Предлагаю освободить от должности (руководителя Госгеокадастра), а также дать поручение Минагрополитики сформировать группы по проверке работы территориальных органов Госгеокадастра и (в случае необходимости) отстранить всех руководителей на местах, - сказал премьер. - Но речь идет не только о Госгеокадастре. Бизнес говорит о том, что чиновники сели на места и начинают рассказывать, как кому жить. С этим я тоже не буду мириться. Требую от министров - у каждого есть подконтрольные структуры - провести проверки».

Напомним, 24 октября, премьер-министр заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых «смотрящих» по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро. 

 
ForUm

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