Российская Федерация инициировала удаление из отчета по расследованию катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, записи резкого роста тепла на борту самолета. Об этом сообщает Gazeta Polska. «Резкий скачок температуры сложно рационально объяснить любыми другими причинами, кроме взрыва, особенно когда он предшествовал серии аварий, зарегистрированных на бортовых приборах», - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, эти аварии произошли тогда, когда был зафиксирован последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). Поэтому, резкое, непонятное повышение температуры было не следствием, а причиной остановки работы всех важнейших бортовых систем ТУ-154, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что параметрами польского «черного ящика» изначально заинтересовались россияне и посоветовали предыдущий польской комиссии вырезать часть записи из документа от 25 октября 2010 года, подписанного Станиславом Юрковским.

Так, россияне попросили «указать, что у QAR не было последних 2,5 секунд полета и что предыдущие 2 имеют аномалии». Этот 4,5-секундный фрагмент с резким ростом температуры, который был отстранен по инициативе РФ, найден в материалах польской комиссии по расследованию авиакатастрофы.

Напомним, в Польше комиссия по расследованию Смоленской катастрофы обнаружила следы взрыва на левом крыле самолета, в котором погибла польская политическая элита в 2010 г.

Также польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.