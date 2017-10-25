Украина поднялась на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business, заняв 76-е место.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну», – отметил он.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило комплексный законопроект по дерегуляции бизнеса, принятие которого позволит Украине улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business минимум на 40 позиций и уже в 2018 году войти в ТОП-30 государств-участников рейтинга.