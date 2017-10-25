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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).  

Так, политик задекларировал три выигрыша в неуказанной лотерее компании Украинская национальная лотерея (УНЛ): 283 560, 153 485 и 134 000 гривен, сообщает ZN.UA.

Налоговый кодекс Украины предусматривает следующие правила налогооблажения лотерейных выигрышей: 18% - отчисления в государственный бюджет, еще 1,5% - на поддержку украинской армии.

 
ForUm

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