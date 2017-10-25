Россия освободила Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с запретом проживать в Крыму. Об этом сказал на брифинге председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

«Мы их ожидаем на днях уже здесь в Украине. Мы понимаем, почему их освободили через перемещение через Турцию, кроме того, чтобы здесь показать, что, мол, они идут не на встречу украинскому государству, а идут на встречу Турции. Это такая тактика со стороны России. Но перемещение их за пределы Крыма означает, что им закрыли дорогу домой. То есть, это освобождение с запретом проживать в Крыму», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне.

По словам адвоката Николая Полозова, лидеры крымскотатарского национального движения не просили Путина о помиловании.