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Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

По его словам, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

Джемилев добавил, что этот обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Напомним, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

 
ForUm

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