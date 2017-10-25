В Государственной пограничной службе не исключают, что россияне готовятся к обмену 2 украинских пограничников, пропавших на границе в Сумской области, на 2 сотрудников ФСБ, задержанных на Херсонщине. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, об этом свидетельствует как отказ российской стороны сразу вернуть 2 украинских пограничников из Сумщины, так и полное нежелание вообще обсуждать этот вопрос.

«В рамках нормальной рабочей сотрудничества на мирных участках границы этот вопрос решается в течение одной встречи в течение 1-2 суток после инцидента – если нет каких-то отягчающих обстоятельствах», – отметил Слободян.

Он рассказал, что подобные ситуации, в частности, имели место на белорусской границе, когда пограничники из Беларуси в силу обстоятельств, от них не зависящих, нарушали границу и потом Госпогранслужба Украины «передавала их обратно».

«И так же были ситуации в разные годы и с нашими пограничниками», - сообщил Слободян.

Он отметил, что здесь тоже можно было решить ситуацию течение 2 суток, но российская сторона заняла другую позицию.

«Поэтому мы подозреваем, что наших 2 военнослужащих, скорее всего, Россия будет пытаться обменять на тех 2 российских пограничников, которых мы задержали несколько месяцев назад на админгранице с временно оккупированным Крымом. Именно на этот вывод нас наталкивает нежелание российской стороны идти на диалог», - добавил представитель пограничной службы.

Вместе с тем, как заявил Слободян, из-за отказа россиян обговаривать вопрос возврата 2 украинских пограничников в одностороннем порядке, «до сих пор не известно, где находятся наши военнослужащие, в каком они состоянии и при каких обстоятельствах оказались на территории России».

Как ранее сообщал ForUm, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.

30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины на берегу Перекопского залива задержали двух военных пограничной службы ФСБ РФ.

Представители Российской Федерации обратились к Украине в связи с исчезновением двух военных во время проведения учений.

11 июля суд их арестовал задержанных.