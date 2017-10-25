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В водах Нигерии пираты похитили с немецкого контейнерного судна шесть членов экипажа, среди них был украинец. Эту информацию подтвердил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что получил такие данные от Генконсульства Украины в Гамбурге. Там, в свою очередь, сослались на немецкую компанию, которая является судовладельцем, сообщает BBC Україна.

Украинские дипломаты в Германии и представители компании выясняют «местонахождение членов экипажа указанного судна», уточнил господин Кирилич.

Ранее благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» распространила информацию, что украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии.

По данным Reuters, кроме украинского, пираты захватили четырех филиппинцев и венгра.
ForUm

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