В водах Нигерии пираты похитили с немецкого контейнерного судна шесть членов экипажа, среди них был украинец. Эту информацию подтвердил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что получил такие данные от Генконсульства Украины в Гамбурге. Там, в свою очередь, сослались на немецкую компанию, которая является судовладельцем, сообщает BBC Україна.

Украинские дипломаты в Германии и представители компании выясняют «местонахождение членов экипажа указанного судна», уточнил господин Кирилич.

Ранее благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» распространила информацию, что украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии.

По данным Reuters, кроме украинского, пираты захватили четырех филиппинцев и венгра.