Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз могут прибыть в Украину из Анкары в четверг, 26 октября. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире 5 канала.

«Я думаю, они завтра уже будут в Киеве. Завтра им предстоит встретиться с Эрдоганом или с премьер-министром, а затем они хотят приехать сюда. Там им предложили медосмотр и лечение, но они отказались. Хотят скорее сюда», - заявил Джемилев.

«О том, что они приедут, узнал 10 минут назад, перед тем как сюда зайти, удалось дозвониться», - добавил он.

Дочь Ильми Умерова Айше Умерова сообщила, что отца обследовали врачи, и возвращение в Украину зависит от результатов, которые будут уже завтра.

«Сразу по прилету в Анкару их осмотрели врачи, сделали несколько тестов и анализов, обеспечили всеми необходимыми лекарствами. Сейчас они ждут результатов этого обследования и если все нормально, то они завтра уже смогут вылететь в Киев», - рассказала она.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз – одни из самых известных крымскотатарских пленников Кремля, которых начали преследовать после незаконной оккупации полуострова. 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации митинга 26 февраля 2014, когда крымчане и проукраинские активисты вышли под стены парламента в Симферополе.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения. Умерову вменяли сепаратизм, в эфире крымскотатарского телеканала он заявил, что Крым является частью Украины.

Сегодня, 25 октября, их освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне.