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Экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что ему из Администрации Президента Украины поступили документы о лишении его гражданства. 

«Наконец-то мы получили документы от Администрации Президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», - сказал Саакашвили, сообщает РБК-Украина

Он добавил, что пойдет в суд «сегодня или завтра».

Напомним, в июле президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. 

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

 
ForUm

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