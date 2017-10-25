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С 10 декабря «Укрзализныця» вводит новый график пассажирского движения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя «Укрзализныци» Евгений Кравцов на заседании правительства.

«Пилотно мы запустили уже несколько направлений, например Одесса-Перемышль. В ближайшее время будет запущен новый поезд Одесса-Львов, который будет состоять полностью из модернизированных украинских поездов», - заявил Кравцов, сообщает «Экономическая правда».

«С 10 декабря начнет курсировать беспересадочный вагон Киев-Вена. Планируем запустить вторую пару сообщением Ковель-Хелм, а также двухгруппный поезд «Одесса-Рахов-Перемышль», - добавил он.

Кравцов напомнил, что в перспективе УЗ рассматривает направления Мукачево-Будапешт, а также Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

«Кроме того, будет запущен новый скоростной поезд Киев-Гомель в течение 2018-2019 годов для сообщения с Беларусью», - сказал руководитель УЗ.

 
ForUm

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