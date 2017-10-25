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Министерство внутренних дел инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения, в том числе запуск системы видеофиксации. Об этом сегодня, 25 октября, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания Кабинета Министров, сообщает перс-служба МВД.

«Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрению исключительно вопросу правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение», - обратился Аваков.

Глава МВД отметил, что министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.

«Мы имеем законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения», - добавил он.

Напомним, ранее Аваков призвал Верховную Раду принять законы, ужесточающие ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
ForUm

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