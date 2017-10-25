Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» экс-нардепу Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

По версии следствия, экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, в сговоре с тремя лицами – упомянутым должностным лицом структурного подразделения «Энергоатома», бывшим руководителем этого же подразделения и еще одним лицом, приближенным к экс-нардепу, организовали коррупционную схему, в результате которой интересам компании нанесен ущерб в размере 6,4 млн евро.

Как выяснили детективы НАБУ, участники группировки в 2008-2012 гг. искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признана чешская компания «Škoda JS» (фактическим владельцем является российское ЗАО «Объединенные машиностроительные заводы») с завышенными на 6,4 млн евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования.

В дальнейшем, после получения указанных средств по контрактам, заключенным с ГП «НАЭК «Энергоатом», «Škoda JS» перечислила 6,4 млн евро на счет компании «BRADCREST INVESTMENT SA» (Панамская Республика), единственным владельцем (бенефициаром) которой является Мартыненко.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро о международной правовой помощи арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение других предполагаемых участников группировки.

Уголовное производство по приведенным фактам детективы Национального бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. В ходе расследования НАБУ направило в компетентные органы других государств около 20 запросов в рамках международной правовой помощи, выполнялись от 3 месяцев до 1,5 года.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко по подозревнию в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

23 мая Соломенский районный суд Киева арестовал принадлежащие Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях.

Мартыненко был народным депутатом из 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.