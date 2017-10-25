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Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов Кабинета министров либо устранить давление на бизнес в подконтрольных ведомствах, либо «расписаться в своей некомпетентности» и уйти с должностей. Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду. 

«У каждого из вас есть свои подконтрольные структуры. Госгеокадастр, Укртрансинспекция, есть сетования на Инспекцию по труду, экологические инспекции, Архстройинспекция. Так дела идти дальше не могут. Либо вы можете минимизировать процедуры, либо распишитесь в своей неспособности и уходите с должностей. Я подчеркиваю, что мирится с этим не собираюсь», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

Премьер сообщил, что сегодня правительство примет решение об увольнении исполняющего обязанности главы Госгеокадастра (Олега Цвяха. – Ред.), но это будет лишь первым шагом в борьбе за защиту бизнеса. «Увольняйте, наводите порядок, вводите электронные услуги. Это ваша каждодневная работа», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, 24 октября, премьер-министр заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых «смотрящих» по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро. 
ForUm

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