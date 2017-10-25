Оболонский районный суд Киева постановил отстранить от исполнения обязанностей государственного адвоката Виктора Януковича Максима Герасько в деле о госизмене.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает 112 Украина.

Одной из причин неудовлетворенности Герасько судьями стало то, что он не успел ознакомиться с материалами дела. «Для того, чтобы процесс проходил с соблюдением всех принципов уголовного судопроизводства, в частности основоположных принципов права на защиту, суд постановил освободить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича», - зачитал решение председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд также будет просить Киевский региональный центр безоплатной правовой помощи о назначении Януковичу нового защитника.

Заседание продолжится завтра в 10 часов.

В комментарии журналистам Герасько заявил, что суд лишил его возможности должным образом подготовиться к делу и защищать Януковича.

«Я выполнял свои профессиональные обязанности согласно присяге адвоката, как того требует закон. Все мои предшественники, учитывая и платных адвокатов, - они тоже выполняли свои обязанности согласно закону, однако никто не устраивает суд, потому что здесь хотят видеть статиста. Суд и прокуратура не хотят видеть адвоката, который выполняет профессионально и законно свои обязанности. Я согласен с позицией своего подзащитного, что это несправедливый суд, он не имеет никакой перспективы, никакого доказательства нет по делу, данное дело не имеет никакой перспективы в будущем, и любое решение будет отменено, поскольку оно незаконное», - заявил Герасько.

Прокурор в деле Руслан Кравченко в очередной раз заявил, что защита Януковича делала все для затягивания процесса.

Напомним, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

21 сентября суд отказался снова предоставить Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.