Лидеры крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в аннексированном Крыму и переданные в Турцию, не направляли прошения о помиловании президенту России Владимиру Путину.

Об этом адвокат Николай Полозов рассказал Крым.Реалии.

«Ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений с просьбами о помиловании, об амнистии или еще о чем-либо не подписывали и не писали. Они герои крымскотатарского народа, украинские политзаключенные, для которых моральные принципы и совесть выше даже собственной свободы. Это не те люди, которых можно поставить на колени и заставить писать милости к российскому государству», – сказал адвокат.

Напомним, глав Меджлиса Умерова и Чийгоза освободили от уголовного преследования и передали в Турцию.