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Святошинский районный суд Киева избрал для командира добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о стрельбе в столице.

Данное решение суд принял на заседании в среду, 25 октября, передают Українськi Новини.

Также суд обязал Коханивского носить электронный браслет слежения и сдать паспорта.

Он назвал это решение несправедливым.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседаний Святошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Утром полиция силой разблокировала помещение суда и задержала 30 человек, причастных к беспорядкам.

Вечером того же дня Коханивского освободили из-под стражи. 

 

 

 
ForUm

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