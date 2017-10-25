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Ответ Администрации Президента на запрос Михаила Саакашвили от 19 сентября относительно предоставления документов о лишении его гражданства Украины был дан 29 сентября. Согласно данным Укрпочты, заказное письмо было вручено 2 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу АПУ.

«Михаил Саакашвили обратился с запросом в АПУ 19 сентября 2017 года, ответ на который был отправлен 29 сентября 2017 года заказным письмом с уведомлением (номер отправления 0100154008076). Упомянутое отправление, согласно сообщению Укрпочты, было вручено 2 октября 2017  года», - сообщили в АПУ, комментируя заявление Саакашвили о том, что он «наконец» получил от Администрации Президента Украины документы о лишении его гражданства, необходимые для обжалования решения в суде.

На Банковой отметили, что информация, распространенная Саакашвили сегодня в СМИ, не соответствует действительности.

Как сообщал ForUm, Саакашвили заявил в среду журналистам, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

Экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

 
ForUm

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