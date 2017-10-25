Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считает помощника президента РФ, «серого кардинала» Кремля Владислава Суркова ответственным за войну на Донбассе. Об этом она заявила в интервью блогеру Юрию Дудю.

«Я к Суркову отношусь как к человеку, который на сегодняшний момент ответственен за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на сегодняшний момент у него на руках кровь. Для меня эта ситуация выглядит так», - сказала он, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.